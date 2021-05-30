SADAT'tan Sedat Peker açıklaması! Peker'in terörist gruplara teslim ettiği silahlarla ilgimiz yok
Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 8.'sinde, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiğini iddia etti. SADAT, "Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok" açıklaması yaptı.Abone ol
Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 8.'sinde, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiğini iddia etti. SADAT iddialara ilişkin olarak, "SADAT Savunma’nın (iftira edildiği gibi) Suriye’de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır.Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok" açıklamasını yaptı.
SADAT'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; 'Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme' maskesi altında 'silah kaçaklığı' yaptığını itiraf etmiştir. Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek 'çamur at, tutmasa bile izi kalır' mantığıyla hareket ettiği görülmektedir." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.
İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz. Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur."
SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?
- MİT TIR’ları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için Bayırbucak Türkmenleri’ne, diğerlerine İHA, kıyafetler, telsizler, çelik yelekler bu projeyi düşündük, milletvekili arkadaşımız da iletmesi gereken yerlere iletti. Sonra dediler ek TIR’lar verelim.
- Bizim TIR’lar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor, basına da resimler veriyoruz. Benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Silah var.
- Bu MİT ve askeriye tarafından organize edilmiyor. SADAT tarafından organize ediliyor. Şimdi biz bunları yollarken, bunların hepsini kendi paramla alıyorum, onlar hariç. Ama benim adıma gidiyor. İşlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direk geçiş yapılıyor.
- Ben bizim yüklü miktarda araçlar yollayınca bize de verir misin dediler. Türkmenler her yerden teşekkür ediyor. Bir iki tanesi Arapça konuşuyorlar. Bizim Türkmen arkadaşlardan biri ‘Bunlar El Nusracı’ dedi." Bizim diğer arkadaşlar da bana ‘Bu gidenler El Nusra’ya gidiyor’ diyor. Evet benim üzerimden gidiyor. Ama ben yollamadım SADAT’çılar yolladı. Kibrit kutusuna sokacağım sizi, hem de devleti de yargılatmayacağım.