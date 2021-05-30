Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

KAĞITHANE'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Onlarca polisin müdahale ettiği kavgayı, polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı. Bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri polisin silahını almaya çalıştı. İki taraftan da çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

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Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı.

9 kişi yaralandı

Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.