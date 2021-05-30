BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

Demirören Haber Ajansı
Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

KAĞITHANE'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Onlarca polisin müdahale ettiği kavgayı, polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurmaya çalıştı. Bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan biri polisin silahını almaya çalıştı. İki taraftan da çok sayıda kişi gözaltına alınırken yaralılar hastanelere sevk edildi.

Abone ol

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan aile yakını kadınlar gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.

Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler polise direnince polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı bastırmaya çalıştı. Bu sırada bir aile büyüğü de kavgaya karışan gençleri tokatlayarak uzaklaştırdı.

9 kişi yaralandı
Kavgaya karışanlardan biri de polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olaylar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Adnan Tanrıverdi kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi ve çocukları
Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke
Beştepe'den Sedat Peker açıklaması! Şer odaklarının emrinde olduğunu kanıtladı
Samsun'da sosyal medyadan tanıştı! Genç kızın evinde dehşeti yaşadı: Canını zor kurtardı
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı
SADAT nedir kim kurdu açılımı nedir SADAT ordusu kim kurdu?
Florida'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü 20 yaralı var
Anne kart başvurusu yapma kart limiti bitince ne olacak?
TÜBİTAK Başkanı açıkladı! Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırma seferine yarın çıkacak
Boşandığı karısını 5 yıl önce öldürüp bodruma gömdü! Üzerini de fayansla kapladı
Yorumlar