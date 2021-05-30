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Beştepe'den Sedat Peker açıklaması! Şer odaklarının emrinde olduğunu kanıtladı

Beştepe'den Sedat Peker açıklaması! Şer odaklarının emrinde olduğunu kanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Sedat Peker'in iddiaları hakkında açıklama yaptı. Saral, "Peker, bilimum şer odaklarının emrinde olduğunu kanıtladı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Sedat Peker'in YouTube kanalından ortaya attığı iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter'daki açıklamasında Sedat Peker'in açıklamalarının asılsız olduğunu savunan Saral, şu paylaşımı yaptı:

"Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek."

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