BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL

İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı

İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı. 

Abone ol

İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı. Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu.

Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
SADAT nedir kim kurdu açılımı nedir SADAT ordusu kim kurdu?
Florida'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü 20 yaralı var
TÜBİTAK Başkanı açıkladı! Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırma seferine yarın çıkacak
Boşandığı karısını 5 yıl önce öldürüp bodruma gömdü! Üzerini de fayansla kapladı
Anne Kart nedir başvuru merkezleri nerede?
Antalya'da 20 yıllık doktordan acı haber geldi! Röportajda söyledikleri yürek burktu
Fenerbahçe, Marcelo'yu transfer etmek istiyor
TikTok'ta mıknatıslı piercing akımı! İngiltere'de 65 çocuk hastanelik oldu
Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti
Antalya'da uyuşturucuyla yakalandı! Polise 'Gençliğim çürüsün istemiyorum' diye yalvardı
Yorumlar