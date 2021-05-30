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Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Libya’da askeri törende Hafter'e ait uçak düştü, pilot hayatını kaybetti

Libya’da Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) gerçekleştirdiği askeri törende MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

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Libya’nın Bingazi kentinde dün Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) askeri geçit töreni düzenledi. Zırhlı araçlar, çoklu roket sistemlerinin ve diğer silahların tanıtıldığı askeri geçit töreninde Hafter’e ait MiG-21 savaş uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybederken, gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Hafter liderliğindeki LNA sözcüsü Ahmed El-Mismari Cuma günü yaptığı açıklamada, “Libya’nın son yılların en büyük askeri töreni düzenleyeceğiz. Törende kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tüm askeri birimleri katılacak” ifadelerini kullanmıştı.

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