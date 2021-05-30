Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 3 kritik mesaj! Okullar ne zaman açılacak telafi eğitimi ne zaman

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran öncesi okullarla ilgili 3 kritik mesaj verdi. 1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim tekrar başlayacak mı? Karneler ne zaman verilecek? Telafi eğitimi olacak mı? İşte Ziya Selçuk'un cevapları...

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1 Haziran'da normalleşme takviminin ilk aşaması sona eriyor. Cevabı en çok merak edilen konuların başında yüz yüze eğitimin tekrar başlayıp başlamayacağı var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye anlattı. İşte Çekirge'nin yazısının ilgili bölümleri...

Telefi eğitimi bu hafta netleşecek

- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”

- Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

Telafi eğitiminin Haziran'da başlamısın düşünüyoruz

- Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

Okulları Eylül'de açmayı planlıyoruz

- İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.

Karneler 3 Temmuz'da verilecek



- 2020-2021 öğretim yılı ikinci döneme ait karneler 3 Temmuz'da dağıtılacak...