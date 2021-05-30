ABD medyasının Ekrem İmamoğlu ilgisi artıyor! Bu sefer açılan davayı manşet yaptılar

ABD medyasının Ekrem İmamoğlu ilgisi giderek artıyor. Bloomberg, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile ilgili bir analiz hazırladı ve "Bu gelişme, İmamoğlu'nun popülaritesi Erdoğan'ı geçerken yaşandı" ifadesi yer aldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu gelişme özellikle dünya basınında büyük gündem oldu… ABD merkezli Bloomberg, bu gelişme ile ilgili bir analiz yayınlarken, “İstanbul belediye başkanı ve Erdoğan’ın potansiyel rakibi hapis cezasıyla karşı karşıya” başlığını kullandı. Önceki gün yayınlanan analizde, “İmamoğlu, YSK’ya hakaret etmekle suçlanıyor. İmamoğlu’nun popülaritesi Türkiye Cumhurbaşkanı’nı geride bıraktı” yorumu yer aldı.

Makalede, İmamoğlu için, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecekteki potansiyel rakibi” ifadesi kullanılırken, “Anketlere göre 2023’te yapılması planlanan seçimlerde kendisi de eski bir İstanbul belediye başkanı olan Erdoğan’ın karşısına çıkması konuşulan İmamoğlu’nun popülaritesinin Erdoğan’ı geride bıraktığı bir dönemde geldi” yorumu yapıldı.