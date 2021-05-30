Pandemide sigara kullanımı arttı! Listede Türkiye de var

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Kovid-19 pandemisi sürecinde sigara kullanımının artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini kaydetti.

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Kurulduğu 1999 yılından bu yana sigarayla savaşta çok önemli katkılarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Doç. Dr. Aydın, İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 pandemisi sürecinde sigara kullanımının 1,1 milyar kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini kaydetti. Aydın, “Bu araştırmaya göre Türkiye, en çok sigara kullanılan ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu da ülkemizde sigara konusunda alınan tedbirler ve konan yasakların sıkı bir şekilde denetlenmesinin ne derece büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmalı, aksi takdirde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan yol boşa gidebilir” ifadelerini kullandı.

“SİGARA UYUŞTURUCUDAN 8 KAT DAHA FAZLA BAĞIMLILIK YAPIYOR”

Sigaranın, diğer uyuşturucu ve yasaklı maddelere göre 8 kat daha fazla bağımlılık yapma gücü olduğunu söyleyen ve fiziksel etkisinin zamana yayılarak ortaya çıktığını hatırlatan Doç. Dr. Aydın, “Bu da sigara kullanıcısının adaptasyonunu ve son tahlilde bağımlı olma riskini de artıran bir durum maalesef. Üstelik sigarayı bırakan bir insanın, üzerinden 10 yıl geçse bile bir tek sigara içmesi dahi, sigaraya başlamasını tetikleyebiliyor. Zira sigara kullananlarda beyinde oluşan nikotin reseptörleri, ömür boyu varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla sigarayı bırakmış olan bir kişi 10 yıl sonra 1 adet bile sigara içtiğinde nikotin reseptörleri uyanıyor. Bu da kullananın hemen ertesi gün 1-1,5 paket sigaraya geçmesine neden oluyor. Bu durum da ‘Bir taneden bir şey olmaz’ düşüncesinin ne derece yanlış bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

“BAŞKA YERDE İÇİP GELEN DE ZARAR VERİYOR”

“2021 yılında sigaranın zararlarından konuşmanın artık manası yok, çünkü artık herkesi bu zararları biliyor” diyen Doç. Dr. Aydın, şöyle devam etti: “Ancak sigaranın bilinen zararlarının üstüne her gün yeni bir soruna sebep olduğu da ortaya çıkıyor. Araştırmalar, pasif içicilik dediğimiz, sigara içen kişinin yanında olmanın ötesinde, farklı bir ortamda sigara içip diğer insanların yanına gelen insanın da en az pasif içicilik kadar çevresine zarar verdiğini gösteriyor. Örneğin, anne bebeğini salonda bırakıyor, balkona çıkıyor. 1 adet sigara içip tekrar salona giriyor. Ardından bebeğini kucağına alıyor. 1 saat sonra bebeğe idrar tahlili yapıldığında, idrarda sigaraya dair atıklar saptanıyor. Yani annenin teninden, nefesinden sigaranın toksinleri bebeğe geçiyor” ifadelerini kullandı.

“TSSD HERKESİN YANINDA”

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 ay boyunca günde sadece 1 adet sigara kullananı bile ‘bağımlı’ kabul ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Sigarayla mücadele konusunda en büyük silah, sigaraya başlamamaktır. Zira sigarayı bir kere deneyen her üç gençten biri bağımlı hale geliyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, 1999 yılından bu yana ‘Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam’ düsturuyla insanlarımızın yanındayız. Sigaradan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, sağlık kuruluşlarına ve Bakanlığımıza başvurabilirler” diyerek sözlerini tamamladı.