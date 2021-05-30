Sosyal medyada her paylaşımı milyonları bulan Nasuh İstanbuli kimdir ?

Sosyal medya da yaptığı her paylaşım 3 dilli yapan ve kısa zamanda milyonlara ulaşan şarkı, şiir konuşma gibi paylaşımlarla gönüllere girmeye başaran Nasuh İstanbuli alçak gönüllü ve hayır severliliği ile büyük takdir topladı.

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Başta Türkiye ve bir kaç ülkede yayılan geniş bir Aileye mensup olan Nasuh İstanbuli 01.12.1981 tarihinde doğdu. Eğitim hayatını İstanbul ve Yurtdışında tamamladı. Küçük yaştan beri ses sanatçısı ve oyunculuğa adım atan Nasuh İstanbuli ve kısa sürede dünya üzerinde milyonlara ulaşan Aynı zamanda Türkiye ye Coffee Bike’ı getiren Uluslararası ithalat ve ihracat ile başarılı bir iş adamıdır.

Türkiye ye çok sayıda yabancı yatırımcı getiren, Aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da hem sanat ve iş olarak başarılı bir şekilde icra eden Nasuh İstanbuli bu ülkelerde çok sevilen ve sayılan,Hem iş adamı hem sanatçı kimliği ve etkileyici sesi olan büyük başarılara imza attı.

Arapça, İngilizce ve Farsça bilen Nasuh İstanbuli profesyonel kariyerinde ses sanatçılığı ile iş adamlığı yanında etkili hitabeti ile şiir yazma okuma gibi çok kısa zamanda gönüllere girmeye başardı.



Üniversite yıllarında Türkiye’de ve birkaç ülkede ~radyo programı ~yapan ve şiir kitabı hazırlayan şu anda da Hayatın gizli şifresi ismindeki kitap çalışması devam Nasuh İstanbuli Diğer Nâmı da duyguların adamıdır.