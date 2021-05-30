Yasaklar bitiyor mu 1 Haziran'da neler serbest olacak haber geldi

Yasakların kalkacağı tarih bireylerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok alanda tedbirler alınıyor. Tam kapanma sürecinden sonra ise kademeli normalleşme dönemine geçildi. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasakların 1 Haziran tarihinde kalkıp kalkmayacağı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki yasaklar ne zaman kalkacak?

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Yasaklarla ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonu ise gün boyu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kademli normalleşme döneminden sonra işse neler olacağı merak konusu. Peki yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Yasaklar kalkıyor mu: Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Kısıtlamalar ile ilgili kaine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor.

İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu yanıtı verdi; "Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz."