Kulüp başkanı duyurdu! Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda Fransa Ligue 1'den eski kulübü Montpellier ile anlaşmaya çok yakın. Kulüp başkanı Laurent Nicollin, Belhanda ile yüzde 90 anlaştıklarını duyurdu.

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Galatasaray'ın mart ayında sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda eski kulübü Montpellier ile anlaşmaya çok yakın. Kulüp başkanı Laurent Nicollin, Belhanda ile yüzde 90 anlaştıklarını söyledi.

Fransa'da yayın yapan % 100 Paillade programında açıklama yapan Nicollin, daha yüksek maaşlı teklifler almasına karşın Belhanda'nın kendilerini tercih ettiğini söyledi.

Laurent Nicollin, "Younes daha egzotik takımlardan daha yüksek teklifler aldı ancak ailesiyle birlikte buraya dönmek istiyor. Geri dönmek istediği için mutlu ve gururluyum. Yüzde 90 oranında anlaşma sağladık ancak futbolda imzalar atılmadan emin konuşmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 sezon Galatasaray forması giyen Belhanda, 22 gol atıp 26 da asist yapmıştı. Altyapısından yetiştiği Montpellier ile 2011/12 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti.