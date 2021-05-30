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Son dönemin en çok konuşulan ismi Uday Taşkan kimdir?

Son dönemin en çok konuşulan ismi Uday Taşkan kimdir?

Sosyal medyanın ve müzik dünyasının yeni yıldızı Uday Taşkan, yeni bir fenomen adayı olmaktan çok daha fazlasını vadediyor. Son dönemin yükselen değerlerinden olan Uday Taşkan kimdir? Eğitim hayatı nasıl devam etti? Müzikteki başarısını neye borçlu? Yaşamı nasıl şekillendi? İşte haberin detayları...

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Sosyal medyanın ve müzik dünyasının yeni yıldızı Uday Taşkan, yeni bir fenomen adayı olmaktan çok daha fazlasını vadediyor. Teknik müzik bilgisi, güçlü karakteristik özellikleriyle son döneme damga vuran Uday Taşkan, kendine özgü nitelikleriyle tüm sosyal medya platformlarında da yüksek düzeyde dikkat çekerek önemli takipçi sayılarına ulaşmıştır. Son dönemin yükselen değerlerinden olan Uday Taşkan kimdir? Eğitim hayatı nasıl devam etti? Müzikteki başarısını neye borçlu? Yaşamı nasıl şekillendi? Gibi soruların cevapları milyonlar tarafından merak edilmektedir.

Yeni bir yıldız doğuyor!
Uday Taşkan, 24 Ağustos 1998 tarihinde Sivas’ın Ulaş ilçesinde doğdu. Ünlü ozanların diyarından feyz alarak yetiştiği çocukluk döneminin ardından Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise hayatına geçiş yaptı. Gebze’de bulunan STFA Anadolu Teknik Lisesi bölümüne giriş yapabilme başarısını elde eden Uday Taşkan, buradan yüksek düzeyde başarıyla mezun oldu. Güçlü yapısı, eşsiz yetenekleri ve sıra dışı dinamizmiyle ön plana çıkan popüler müzisyen, lise hayatındaki başarısını üniversite yaşamında da sürdürdü.

Lise yaşamını başarıyla tamamlamasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanma başarısını gösterdi. Burada aldığı 4 yıllık yüksek eğitimle birlikte dünyaya bakış açısını revize eden ve doğduğu toprakların çok sesli ve folklorik niteliklerinden etkilenerek müzikle kurduğu iletişimi güçlendirdi. Yüksek eğitimine başladığı üniversite ve bölümden başarıyla mezun olan popüler sanatçı, müzik kariyerine başlamak için en uygun altyapıyı hazırlamaya girişti.

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