Rebrov Fenerbahçe'ye mi geliyor? Eşinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden olan Sergiy Rebrov'un eşinden transfer açıklaması geldi. Anna Rebrov, başarılı çalıştırıcının aldığı resmi teklifi açıklarken, Fenerbahçe iddialarını da yalanlamadı.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov'un geleceğiyle ilgili eşinden açıklama geldi. Ukrayna basınına konuşan Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov, başarılı teknik adamın geleceğinin henüz belirsiz olduğunu ve Macar ekibi Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyledi.

''Her şey havada''

"Dürüst olmak gerekirse Sergiy'in geleceğiyle ilgili herhangi bir soruyu cevaplayamam" diyen Anna Rebrov, "Çünkü şu an her şey havada. Bundan sonra ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Şu an tek bildiğimiz, Sergiy'in Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğu" dedi.

''Bir şey imzalamadık"

Ferencvaros'la sözleşme feshi için bir görüşmelerinin olmadığını belirten Rebrov'un eşi, "Dürüst olmak gerekirse Ferencvaros'tan yüzde yüz ayrılmadı. Henüz sözleşmesini feshetmesi konusunda bir şey imzalamadık" dedi.

"Kararı tamamen Sergiy verecek''

Şu ana kadar Sergiy Rebrov'a sadece Yunanistan ekibi AEK'dan resmi teklif geldiğini söyleyen Anna Rebrov, "Kararı tamamen Sergiy verecek. Ben kulüp seçimlerinde pek iyi değilim. Benim açımdan Yunanistan'da yaşamak sorun değil. Önemli olan, çocuklarımız için iyi bir okul bulmak" şeklinde konuştu.

"5-6 kulübün ilgisi var"

AEK haricinde birçok kulübün Rebrov'a ilgisi olduğunu da belirten Anna Rebrov, "Bence bu bir sır değil. İnternette yazan 5-6 kulübün ilgisi var. Halen düşünme aşamasındayız" diyerek sözlerini noktaladı.