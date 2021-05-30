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Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adana'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

ADANA'da bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin arasında bir kadının cansız bedenine ulaştı. Yangında 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı paylaşıldı.

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Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki Hayal Apartmanı’nın 2’nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Apartmanının 2'nci katından alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı eve giren ekipler, yaralı 3 kişiyi evden çıkardı.

Bir kadının cesedine ulaşıldı
Yangın, yarım saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik amaçlı apartmanın elektrik ve doğal gaz hattı kesilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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