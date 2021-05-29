Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları Ödül Töreni'nde video konferansla açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Adım adım güçlü ve Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz' diyerek, "Dün okçularımızla yazdığımız destanımızı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fetih heyecanının gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum.

Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk Cuma'yı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz.

Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray'la, Avrasya Tüneli'yle, metrolarıyla, parklarıyla; hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'u geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz.

"Dün yazdığımız destanı bugün İha'larla tekrarlıyoruz"

Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürütüyoruz.

Gençlere spor ve sanat tavsiyesi

Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dallarıyla günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Akli selim ile düşünen kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha güvenle bakıyoruz.