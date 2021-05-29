BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi

Kentin sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından kulenin içerisinde incelemelerde bulundu.

Abone ol

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin yapımının ardından gündeme gelen çok sayıda vericinin kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda Çamlıca Kulesi'nin yapılmasına karar verilmişti.

İstanbul'un kazandığı yeni bir simge olan Çamlıca Kulesi'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, Kule'yi gezdi
Bugün resmi açılışı yapılan Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan keşif de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulenin içerisinden manzarayı incelerken, kule hakkında bilgi aldı

ÖNCEKİ HABERLER
PKK sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar için eylem yaptı
4 ay önce seyahat yasağı getirmişlerdi! Suudi Arabistan 11 ülkeyi listeden çıkardı
Ünlü spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
Saadet Bulut kaç yaşında Hakkı Bulut kaç çocuğu var?
Balıkesir'de kan donduran cinayet! Öldürdükten sonra cesedini buzdolabına koymuşlar
Hakkı Bulut evlilikleri kaç kere evlendi eşi Saadet Bulut kimdir?
Azerbaycan yönetimi, Şuşa’ya okul projesini uygun görmediği için iptal edildi
Tramvay yolunda kaza: Seferler aksadı, yolcular yürüdü
Spor spikeri Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Erken seçim için referandum yapalım
Yorumlar 8 yorum