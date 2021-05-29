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4 ay önce seyahat yasağı getirmişlerdi! Suudi Arabistan 11 ülkeyi listeden çıkardı

4 ay önce seyahat yasağı getirmişlerdi! Suudi Arabistan 11 ülkeyi listeden çıkardı

SUUDİ Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını esnetti. Ülke İçişleri Bakanlığı, 11 ülke için seyahat yasağının yarından itibaren kaldırıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığının resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan'a seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler hakkında bilgi verildi.

İşte o 11 ülke

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İtalya, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya olmak üzere 11 ülkeden gelenlere Suudi Arabistan'a giriş izni verildiği kaydedildi.

Yarından itibaren geçerli
Kararın yarın sabah 07.00'den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Kovid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan 2 Şubat'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 ülkeden, kendi vatandaşları, diplomatlar, sağlık personeli ve aileleri dışındaki ziyaretçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam 7 bin 320 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 447 bin 178 kişi de enfekte oldu.

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