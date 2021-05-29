BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Erken seçim için referandum yapalım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Erken seçim için referandum yapalım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Milletten korkulur mu? Yapalım referandumu." dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’u İstanbul'un Şişli ilçesindeki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.” dedi. 

Erken seçim için referandum çağrısı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa hazırlığı için muhalefete destek çağrısına yönelik soruya, Kılıçdaroğlu şu cevabını verdi:

“Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim. Getirmek istiyorsan, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu diye. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MetroPOLL Araştırma yayınladı: Türkiye’de en beğenilen lider kim? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkı Bulut kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Fatih Dönmez'den Denizli'de, doğalgaz bekleyenleri sevindiren açıklama
Kate Middleton corona virüs aşısı oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Denizli'nin 6 ilçesine doğal gaz müjdesi
Adana’da ‘aşk’ vaadi ile dolandıran çeteye operasyon: 42 gözaltı
Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de ABD ve NATO karşıtı gösteri yaptı
Şampiyonlar Ligi'ne Final Four modeli!
Kanada'da inanılmaz olay! Kapatılan okuldan 215 çocuğun cesedi çıktı...
Köpeği taşlayanların arasına tereddütsüz girip, bisikletle 5 kilometre taşımış
Devlet Bahçeli: Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir
Yorumlar 94 yorum