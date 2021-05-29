Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Erken seçim için referandum yapalım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Milletten korkulur mu? Yapalım referandumu." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’u İstanbul'un Şişli ilçesindeki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a referandum çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.” dedi.

Erken seçim için referandum çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa hazırlığı için muhalefete destek çağrısına yönelik soruya, Kılıçdaroğlu şu cevabını verdi:

“Erdoğan, önce şunu düşünsün, mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Milletten korkulur mu? Referandum diyorsun, ne referandumu kardeşim. Getirmek istiyorsan, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu diye. Yapalım referandumu. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim.”