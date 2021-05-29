Köpeği taşlayanların arasına tereddütsüz girip, bisikletle 5 kilometre taşımış

DİYARBAKIR'da, sokak ortasında bir grubun işkence ettiği köpeğe sahip çıkan Patili Yaşam Derneği üyesi Kadir Aydoğmuş, bisikletle 5 kilometre uzaklıktaki güvenli yere götürdüğünü söyledi. Aydoğmuş, "10-15 kişilik grup, köpeği taşlıyordu. Tereddüt etmeden, aralarına girip, köpeği aldım. Taksici ve toplu taşıma aracı köpeği almayınca ben de bir elime köpeği, bir elime bisikletimi alıp, 5 kilometre yol katettim" dedi.

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Merkez Bağlar ilçesinde, bir grubun sokak köpeğine eziyet ettiğini görenler, Patili Yaşam Derneği'ne haber verdi. Dernek üyesi Kadir Aydoğmuş, ihbar üzerine kısa sürede bisikletiyle mahalleye geldi. Aydoğmuş, grubun elinden kurtardığı köpeği önce taksiye bindirmek istedi. Taksici köpeği araca almayı reddedince Aydoğmuş, bu kez şehir içi yolcu minibüsüne binmeye çalıştı. Bu kez de minibüs şoförü köpeği kabul etmeyince Aydoğmuş, bisikletle gitmeye karar verdi. Köpeği alıp, bisikleti de eliyle çeken Aydoğmuş, yorulunca hayvanı kucaklayarak, bisiklet üzerinde yola devam etti. Aydoğmuş, köpekle 5 kilometre yol katetti.

Sosyal medyadan destek yağdı

Bazı kişiler tarafından fotoğrafı çekilip, sosyal medyada paylaşılan Kadir Aydoğmuş'a, örnek davranışı dolayısıyla destek mesajları yağdı. Aydoğmuş, maç ve konserlerde su ile çay, hafta içi ise çorap satarak geçimini sağladığını, kazandığı paranın yarısını da sokak hayvanları için harcadığını söyledi.

Bırakın köpeği diye bağırmış

Eziyet gören köpeği kurtarmasıyla takdir toplayan Kadir Aydoğmuş, "Yenişehir ilçesinde çorap tezgahı başındaydım. Patili Yaşam Derneği üyesiyim. Başkanımız beni arayıp, durumu anlattı. Hayvanın şiddet gördüğü söylendi. Ben de gittim, ne olacağını artık biliyordum. Beni bıçaklayabilirlerdi. Baktım ki 10-15 kişilik grup, köpeği taşlıyor. Ben de tereddüt etmeden, aralarına girdim ve 'Bırakın köpeği' diye bağırdım. Köpeği alıp, taksiye binerek oradan uzaklaşmak istedim. Ancak taksici bizi arabaya almadı. Dolmuş şoförü de bizi almadı. Yolcuların rahatsız olacağını söyledi. Ben de bir elime bisikleti, bir elime köpeği alıp caddeye çıktım. 5 kilometre yol katettim. Köpeği güvenli bir bölgeye bıraktım ve dernek olarak orada besliyoruz" dedi.