Mert Günok: Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz

Mert Günok, "Şampiyonaya giden yolda kritik maçlarda oynadık. Kritik pozisyonlarım oldu. Bu bütün takım arkadaşlarımızın başarısı. Biz elimizden geleni yapıp şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Şimdi hiçbir şey bitmedi, sırada şampiyona var. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, millilerin EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdüğü Regnum Carya Otel'de basın toplantısında konuştu.

Pandemiden dolayı ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerine değinen Mert Günok, "2 sene öncesinde döndüğümüzde geldiğim ilk kamptan itibaren ekip başarılı olacağını hissettirdi. Bu sinerjiyi hissettik, yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kamp bizim için güzel gidiyor. Teknik ekip, çalışanlar, herkes bizim için seferber olmuş durumda. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmamız için elinden geleni yapıyor. Şampiyonaya giden yolda kritik maçlarda oynadık. Kritik pozisyonlarım oldu. Bu bütün takım arkadaşlarımızın başarısı. Biz elimizden geleni yapıp şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Şimdi hiçbir şey bitmedi, sırada şampiyona var. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLİ FORMAYLA KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL, HERKES BİRBİRİNE DESTEK OLUYOR

Gazetecilerin milli takımda kaleciler arasında forma rekabeti üzerine yönelttiği soruya ise tecrübeli kaleci, "Burada bulunan çok değerli arkadaşlarımızla kamptayız. Burada bulunmayan diğer kaleciler var. Milli formayla kimin oynadığı önemli değil. Herkes birbirine destek oluyor. Kaleciler arasındaki arkadaşlık da çok güzel. İyi performans önemli. Hocamızın kararı şampiyonada kimin oynayacağı. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluruz" ifadelerini kullandı

Mert Günok, pandemi sürecinde tüm futbolcuların performansının kötü olduğu dönemler yaşandığını söyledi. Pandemi ve sonrasında, şampiyonanın ertelenmesinin milli takım açısından sorun olacağını zannetmediğine değinen Mert Günok, bu süreçte takımın daha güçlendiğine inandığını dile getirdi.