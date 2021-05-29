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MİT'ten Kuzey Irak'ta film gibi operasyon! 4 teröristi böyle imha ettiler

Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda, Pençe-Şimşek operasyonunu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, gri kategoride aranan Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK/YPG mensuplarının Suriye’den Irak’a geçeceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

MİT Suriye'den ayrılan teröristi takibe aldı

Dede'yi Suriye'de takibe alan MİT, grubun, Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için 19 Mayıs'ta Suriye’den ayrıldığını belirledi.

Irak'a geçişleri adım adım izlendi

Suriye’den Irak'a geçişleri adım adım izlenen teröristlerin yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Kırsalda yok edildiler

Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Zagros kod adlı Selahattin Dede'nin yanı sıra teröristlerden birinin Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, diğerinin İran uyruklu Dara Beritan kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Dördüncü teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yanlarındaki yüklü miktarda patlayıcı da infilak etti

Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden ayrıldığı belirlenince gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda patlayıcı da infilak etti.

Çok sayıda silahlı eyleme katılmış

Selahattin Dede'nin 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve 2012-2015 yılları arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.

Üst kademede görev alması bekleniyordu

2015-2020 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay gibi sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla eylemlere katıldığı tespit edilen teröristin, geçen yılın başında Kandil'e geçtiği tespit edildi. Dede’nin 2021 yazında örgüt içinde önemli bir pozisyona getirilmesi bekleniyordu

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