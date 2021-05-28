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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2010 ve 2015 yıllarında PKK'ya katıldığı, Irak'ta ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı, 73'e yükseldi.

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