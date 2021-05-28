Taksim Camii imamı kimdir Taksim Camii maliyeti ne kadar?

Temeli 2017 yılında yapılan Taksim camii bugün Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. İçinde 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii aynı sanatın da merkez sayılacak. Camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor. Peki Taksim Camii'ne nasıl gidilir, otobüs-metro nasıl gidilir?

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Taksim Camii bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile resmi olarak açıldı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin özellikleri vatandaşları tarafından araştırılıyor. Peki içinde otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi'nde yer aldığı Taksim Camii'nde aynı anda 2 bin 250 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Taksim Camii özellikleri: 2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı. Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre.

Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama. Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

Taksim Camii imamının kim olduğu hakkında henüz bir açıklama yok.

Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.

Taksim Camii nerede nasıl gidilir:

İstanbul, Taksim’de meydanda yer alan camiye farklı ulaşım araçları ile ulaşılabilir. Meydana çıkan metro seçeneği, deniz ulaşımı ile Eminönü’ne geçerek oradan otobüsle Taksim’e giderek camiye ulaşılabiliyor. Ayrıca birçok ilçeden Taksim’e giden otobüs hatları da yine bu camiye ulaşım tercihleri arasında bulunuyor.