Ekrem İmamoğlu'na iddianame şoku! 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart yerel seçimlerinin iptali sonrası YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

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31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nda çalışan 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydedildi.

Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun yazılı savunması da iddianame yer aldı

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında yazılı olarak alınan ifadesinde, YSK üyelerine davaya konu şekilde bir ifadesinin olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da üyelere yönelik olarak algılanmadığını, söylemin belli bir şahsı hedef almadığını, siyasi bir söylem olup sert bir siyasi eleştiri olduğunu, somut olarak bir kimseye yöneltilmediğini söylediği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun, suç tarihi olan 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YKS tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." denildi.

Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame kabul edildi

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.