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Burak Elmas listesini divan kuruluna teslim etti

İhlas Haber Ajansı
Burak Elmas listesini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Elmas, "Şartlar ve tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, listesini Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Bu bizim için bir iktidar mücadelesi değil. Galatasaray'ın aydınlık geleceği için verdiğimiz bir mücadele. Maalesef hukuksuz şekilde başka hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray, geleceği için tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacak. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum" diye konuştu.
Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas’ın listesi şöyle:

Yönetim Kurulu
Başkan adayı: Burak Elmas
Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün
Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu
Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,
Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu
Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi
Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu
Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen
Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

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