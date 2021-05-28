BIST 1.418
DOLAR 8,57
EURO 10,44
ALTIN 522,03
HABER /  GÜNCEL

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 PKK'lı yakalandı

MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 PKK'lı yakalandı

MSB, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
LGS sınav yerimi nasıl öğrenirim E OKUL VBS sınav yeri öğrenme
Sivas'ta eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı! İtiraf geldi: İki mezarın arasına...
Yarın yasak var mı 28-29 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri
Aksaray'da oturamayacak hale geldi! Doktora gidince şok oldu: 50 tane...
Aksaray Valisi 30 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı hüngür hüngür ağladı
Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi
Bakan Lütfi Elvan: Makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz
Altında yeni zirve! Gram altın 522 lirayı gördü
Leyla Aydemir davasında şok eden ses kaydı! "Duyulursa beni öldürürler"
Abdullah Çatlı Kutlu Adalı cinayetini Türkiye'den getirdiği genç bir oğlana işletti
Yorumlar