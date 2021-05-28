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Karaman'da aracını çalındı zannetti ihbarda bulundu! Gerçek çok farklı çıktı

İhlas Haber Ajansı
Karaman'da aracını çalındı zannetti ihbarda bulundu! Gerçek çok farklı çıktı

KARAMAN'da otomobilini park ettiği yerde bulamayan sürücü polise çalındığı ihbarında bulundu. Ancak otomobilin el freninin boşalarak kendiliğinden 200 metre gidip kaza yaptığı ortaya çıktı.

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Olay, Osmangazi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin A. 70 AJ 734 plakalı Hyundai marka otomobili ile yokuş yolda yolun sağı aracını park ederek işlerini halletmek üzere oradan ayrıldı. İddiaya göre, park halindeki otomobil bir süre sona el freninin boşalması sonucu kendiliğinden hareket etti. Hızla yokuş aşağıya inmeye başlayan otomobil refüjdeki tel çiti yıkarak karşı şeride geçtikten sonra 5 yolu birbirine bağlayan kavşağa kadar yaklaşık 200 metre gitti. Otomobil kavşaktaki kaldırıma çarparak dururken, şans eseri o anda başka bir aracın karşısına çıkmaması olası kazayı önledi.

İşlerini hallettikten sonra gelen sürücü Yasin A. ise aracını park ettiği yerde göremeyince hemen polisi arayarak otomobilinin çalındığını bildirdi. Bunun üzerine ekipler otomobili ararken, kavşakta hava yastıkları açılmış vaziyette yol ortasında duran kaza yapmış bir otomobilin olduğu ihbar edildi. Aracın yanına gelen ekipler, otomobilin çalıntı olarak ihbar edilen araç olduğunu tespit etti. Ön tekerleği patlayan ve tamponunda hasar oluşan otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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