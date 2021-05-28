Dışişlerileri Bakanı Maas duyurdu! Almanya Namibya’daki soykırımı itiraf etti

Soykırımı kabul eden Almanya, Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyerek 1 milyar eurodan fazla mali destekte bulunmayı teklif etti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini açıkladı.

Heiko Maas, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar euroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.

The Namibian gazetesinin haberine göre, Herero ve Nama halklarını temsil eden örgütler, Almanya’nın kalkınma için ülkeye vereceği yardımın tazminat olmadığını ve bu anlaşmanın halklara ihanet olduğunu belirtti.

Namibya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Alfredo Hengari, Almanya’nın teklifinin 26 Mayıs’ta kabine toplantısında gündeme geldiğini ve Devlet Başkanı Hage Geingob’un mağdur topluluklarla görüşeceğini söyledi.

"Anlaşma yeterli değil''

Herero Geleneksel Yönetim Şefi (OTA) Vekuii Rukoro, hükümetin müzakerelerde sergilediği tutumun açık olmadığını ve Almanya’nın tazminat ödemekten kaçmak için başka yollara başvurduğunu söyledi.

Hak ettikleri şeyi alabilmek için her türlü mücadeleyi vereceklerini aktaran Rukoro, “Bu anlaşma, atalarımızın kanı için yeterli değil.” ifadesini kullandı.

"Atalarımıza ve aklımıza hakaret''

Almanya’nın tazminat ödememek için “yeniden inşa” ve “iyileştirme” gibi kavramlar kullandığına dikkati çeken Rukoro, “Bu, atalarımıza ve aklımıza bir hakaret.” dedi.

"Savaşmaya devam edeceğiz''

Nama Halk Liderleri Birliği (NTLA) Başkanı Johannes Isaack ise anlaşma haberi sonrası şaşkınlık yaşadıklarını belirterek bu anlaşmayı desteklemediklerini söyledi. Isaack, “Biz dışarıya itildik. Bizsiz herhangi bir şey bize karşıdır. Savaşmaya devam etmek zorundayız.” diye konuştu.

Rukoro ve Isaack, hükümetin ve özel temsilci Zed Ngavirue’nin bu anlaşmayı kabul etmekle ihanet içinde olduğunu dile getirdi.

Soykırım için özür dilemeyi kabul eden Almanya, 2015'ten bu yana Namibya hükümetiyle tazminata ilişkin toplantıları sürdürüyor. Soykırımcı Alman güçleri, 1904-1908 yıllarında kendilerine direnen Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmişti.