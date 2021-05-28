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Vahşet ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girmeyen eşini öldürdü: Çocuklarını ise...

Vahşet ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girmeyen eşini öldürdü: Çocuklarını ise...

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşayan bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü. Ardından 3 çocuğunu da öldüren Hintli, cesetleri bir su kanalına attı.

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Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'ın Bihar eyaletinde Basedi adındaki bir köyde yaşandı. Pappu Kumar adındaki Hintli adamın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdüğü, ardından çocuklarını da öldürüp bir su kanalına attığı ifade edildi.

Polis yerel basına verdiği demeçte, adamın verdiği ifadeye dayanarak, ''15 gündür ilişki teklifini geri çevirmesi nedeniyle böyle bir cinayet işlemiş. Karısını öldürdükten sonra çocuklarına bakamayacağını düşünerek onları öldürmüş. Çocukların cesedi henüz kanaldan çıkarılmadı'' dedi. 36 yaşındaki karısını beş, üç ve 15 aylık çocuklarını öldürdükten sonra kaçan Kumar, ormanlık bir alanda yakalandı.

Aile içi şiddet arttı
Salgının geçtiği son iki yılda ülkede aile içi şiddet vakalarının önemli ölçüde arttığı bilgisi verildi. Hindistan'da resmi verilere göre, Ulusal Kadın Komisyonu (NCW) geçen yılın Nisan ayında aile içi şiddetle ilgili şikayetlerde 2,5 kat artış kaydetti.

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