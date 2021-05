Necip Uysal: Lig tarihinin en zor sezonundan alnımızın akıyla çıktık

Beşiktaşlı Necip Uysal, "Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla bu sezondan çıktığımızı düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş formasını 6 sezon altyapıda, 13 sezonda ise A Takımda olmak üzere 19 sezondur terleten siyah beyazlıların joker oyuncusu Necip Uysal, kazanılan çifte kupa ve gelecek hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Uysal, "Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla bu sezondan çıktığımızı düşünüyorum" dedi.

"LİG TARİHİNİN EN ZOR SEZONUNDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK"

Lig tarihinin en zor sezonunu geçirdiklerini söyleyen Uysal, "Öncelikle çok mutluyuz tabi ki, takım olarak. Sezon başı bizim için kötü başlamıştı ama sezonun ilerleyen haftalarında bu performansımızı biraz yükseltmiştik. Ligin son döneminde biraz daha düştü tempomuz ama iki tane kupaya arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla, burada aşçısından tutun, güvenliğine, herkesin çok büyük emeği var bu kupalarda. Pandemi dönemi taraftarımız yok, çok zor bir sezon geçirdik. Bence lig tarihinin en zor sezonu olabilir, ama herkesin fedakarlıklarıyla, alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BURALARA ÇIKMAK DEĞİL BURALARDA KALMAK"

Takımda diğer 2008-2009 olmak üzere iki sezonda çifte kupa sevinici yaşayan tek futbolcu olan Necip Uysal, "Çok mutluyum öncelikle, sonuçta 2008-2009 sezonundan beri A Takımdayım. Bu benim 4'üncü lig kupam, 3 tane de Türkiye Kupası var. Benim için çok çok değerli şeyler bunlar. Altyapısından çıkmışım takımın, bu kadar senedir buradayım. Yani önemli olan buralara çıkmak değil bence kalmak önemli. Benim de her zaman çalışıp buralarda kalmaktı hedefim, kupalar kazanmaktı, kaptanlık yapmaktı. Allah'a şükürler olsun bunların hepsini Allah nasip etti bana. İzmir de bize uğurlu geliyor, her sene İzmir'de olsun diye düşünüyoruz" dedi.

"GÖZTEPE MAÇINDA STRES OLMADI DERSEM YALAN OLUR"

Ligin son haftasında oynanan Göztepe maçında hissettikleriyle ilgili Uysal, oraya kadar geldik, o tarafta biraz kırılma olmuş olabilir. Ama o maçlardan sonra takımla beraber konuşup, hepimiz neleri nerde yanlış yaptığımızı söyledi, herkes birbirinin yüzüne konuştu. Güzel bir konuşma oldu maçlardan sonra. Herkes bunu düzeltip son maça kalsa da Allah'a şükürler olsun kazandık. Göztepe maçında tabi ki stres olmadı desem yalan olur. Bizim için şampiyonluk maçıydı, kazanmamız gerekiyordu. Bizim sadece kendi maçımıza odaklanmamız lazımdı, kazanırsak şampiyon olacağımız biliyorduk, o şeyle maça çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun kazandık çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN ALTYAPIDAN GELEN OYUNCULARA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın altyapı oyuncularına verdiği destek için de Uysal, "Sergen hocayla ben altyapıda da çalışmıştım. Altyapıdan gelen oyunculara çok destek oluyor, çok önem veriyor. Zaten gördüğünüz gibi Rıdvan olsun Ersin olsun. Ersin sezon boyunca bütün maçlarda oynadı, Rıdvan da çoğu maçta görev aldı. Yani altyapıdan gelen oyunculara çok değer veriyor. Onların da Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmadığını düşünüyorum. Onlar elinden gelen her şeyini, katkılarını verdiler bu sezon. Bu kupada emekleri çok büyük" diye konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SAHANIN İÇİNDE OLMAK"

Joker futbolcu, sonucu garanti olan maçlarda 'hiç ortam oluşsa da kaleye de geçsem' diye düşündüğün oluyor mu? sorusuna Uysal, “Yok öyle düşünmüyorum da, ihtiyaç olursa geçilir. Yani öyle ben kaleye geçeyim diye öyle bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Kaleci kırmızı kart görür geçilir tabi. Geçerim tabi, oynamadığım yer anlamında değil de geçerim yani hiç sıkıntı yok. Zaten dediğiniz gibi çoğu yerde oynadım çünkü. Sağbek oynuyorum, stoper oynuyorum, orta saha oynuyorum, insanların kafasında 'orda da oynar' düşüncesiyle geçeriz önemli değil. Ben demiştim zaten, benim için önemli olan sahanın içinde olmak, Beşiktaş'a katkı vermek, benim amacım bu' diye cevap veren Necip, sorunun devamında futbolu bırakacağın zaman sembolik de olsa bir maça kaleci olarak başlar mısın sorusuna ise 'bilmiyorum, benim öyle bir düşüncem yok , futbolu bıraktıktan sonra o zamanlar konuşulacak şeyler, çok da gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"NE VARSA İÇİMDE HEPSİNİ SAHAYA BIRAKIYORUM"

Performansını yaşam tarzına ve çalışmaya bağlayan 30 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş A Takımı'na çıktığımdan beri her zaman çok çalışmayı seven bir insanım. Yaşam tarzım olsun, her zaman yemeğime, uykuma dikkat eden biriyim. Çoğu maçta da sonradan girdiğim maçlar da oluyor, ben hiçbir zaman konsantremi bozmam. Her zaman o sahaya çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum, bütün mücadelemi veriyorum. Yani; ne varsa içimde hepsini sahaya bırakıyorum. O yüzden, dediğiniz gibi konsantrasyonum da iyi o yönden. Ama; bunun en büyük faktörü, dışardaki yaşam tarzım, bir de idmanda çalışmam, diye düşünüyorum" dedi.

"BEN' OLDUYSAM BEŞİKTAŞ SAYESİNDE OLDUM"

Beşiktaş için yaptığı fedakarlıklara, sezon başında ücretinde indirime giderek bir yenisini daha ekleyen Uysal, "O zaman da onlara söylemiştim. Benim için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz önemli değil demiştim. Onlar da öyle uygun gördüler. 11 yaşından beri bu kulüpteyim. 'Ben' olduysam bu kulüp sayesinde oldum. Ne gerekiyorsa, ben elimden gelen her şeyi yaparım, saha içinde, saha dışında, oynamadığım maçlarda, takıma motive olsun, ben her anlamda takıma katkı vermeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"SANKİ AYNI FOTOĞRAF TARİHİ BİR TESADÜF"

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçının 85'inci dakikasında Josef'in golüyle 3-2 kazanılan mücadelede Josef ve Aboubakar'ın sevincine dahil olduğu andaki fotoğrafın, 31 yıl önce 10-0 kazanılan Adana Demirspor maçındaki Rıza Çalımbay, Metin Tekin ve Ali Gültiken'in sevinç fotoğrafıyla benzetilmesiyle ilgili olarak Uysal, "O ilginç yani, değişik. Ben o fotoğrafı bilmiyordum, maçtan sonra görünce şaşırdım. Yani gerçekten ilginç bir kare. O kare için de çok tuhaf, ben de çok şaşırmıştım. Sanki aynı fotoğraf gibi geldi .Yani bunlar güzel şeyler. Tarihi tesadüfler" diye konuştu.

"SLAVEN BILIC BENİ AYRI SEVİYORDU"

Teknik direktörler içinde Slaven Bilic'i ayrı bir yere koyan Uysal, "Bilic ile de bizim ayrı bir ilişkimiz vardı. Beni ayrı bir seviyordu, o yüzden onunla ilişkimiz diğer hocalara nazaran daha farklıydı. Ben onu çok seviyordum, o da beni çok seviyordu" açıklamasında bulundu.

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM"

Tecrübeli futbolcu futbolu bıraktıktan sonraki hedefleri için de şunları söyledi: "Allah nasip ederse, tabi ki futbol bu, bilemiyorsun ne olacağını, o yüzden benim tabi ki hedefim futbolu burada bırakıp, ilerleyen dönemlerde teknik direktörlük yapmak istiyorum."

"BÖYLE BİR ONURA LAYIK GÖRÜLMEK İNANILMAZ"

30 yaşındaki kaptan, heykelinin dikilmesi konuşulan Atiba'dan sonra kendi isminin de söylenmesiyle ilgili olarak, "Böyle bir onura layık görülmek inanılmaz iyi bir şey benim için, Atiba için de. Tabi ki bunu takdirini taraftar veriyor, başka merciler verir, bizim işimiz futbol oynamak. Diğer şeyler taraftarımızın inisiyatifine kalmış bir şey" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM İÇİMDE UKDE OLARAK KALDI"

Tecrübeli futbolcu A Milli Takım'ın içinde ukde olarak kaldığını söylerken, "Milli takım bir ukde olarak kaldı tabi ki. Milli takımda herkes oynamak ister. Ben de geçmiş dönemlerde çoğu kampa gitmiştim, ama sadece bir tane milli maçım var. Tabi ki insan milli takıma gitmeyi çok ister. Ben de bu sezon çok iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum, ama sonuçta Şenol hocanın takdiridir, her zaman saygı duyarım. Hiçbir hocanın tercihini hiçbir zaman eleştirmem, bir şey yapmam. Oynuyorsam da fark etmez, oynamıyorsam da fark etmez. Ben işime, çalışmama bakarım. Bir dönemden sonra inşallah olur, ama tabi ki çok oynamayı istiyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu seneki performansımın biraz daha üstüne koyarım, inşallah seneye olur" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Necip Uysal, Şampiyonlar Ligi heyecanı için de, "Orası da ayrı bir lig. Bu iyiymiş bu kötüymüş yok. Gideceğiz alnımızın akıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Özellikle istediğim bir takım yok' cümleleriyle dile getirirken taraftara da mesaj gönderdi ve umuyorum ki sezonun ilk maçını taraftarımızla açmak istiyoruz, inşallah açarız" dedi.