Yalçın Akdoğan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yazı

Bir dönem Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Star yazarı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kaleme aldı. Akdoğan, Soylu'nun sadece siyasetçi olmadığını teşkilatçı, mücadeleci ve çalışkan bir isim olduğunu yazdı.

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Suç örgütü lideri Peker'in BEA'den yayınladığı videolar ülkenin gündemine oturdu. Muhalefet partileri Peker'in iddialarına sarılarak hem Soylu4yu hem de hükümeti hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında suç çetelerine rest çekip, Soylu'ya destek çıkması, adeta "kriz duasına" çıkan muhalefetin umutlarını tüketti.

Tartışmalara köşe yazarları da katıldı. Bir dönem Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Yalçın Akdoğan, Star'daki köşesinde Bakan Soylu'yu kaleme aldı.

Akdoğan, Soylu'nun bir tarzı, tutumu, üslubu olan da bir siyasetçi olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, yazısında "Muhalefet, eleştiri yapmakla saldırmayı ve suçlamayı karıştırdığı için veya hiçbir başarıyı kabullenmek istemediği için inandırıcılık kazanamıyor." ifadelerine yer verdi.

Muhalefet neden inandırıcı değil?

Soylu'ya yönelik siyasi tutumların adalet ve hakkaniyet ölçüsünü kaybettiği için anlamsız kaldığını belirten Akdoğan, Muhalefetin toptancı ve indirgemeci yaklaşımının yanlış olduğunu, resmin bütününe bakılmasını önererek şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetçi-teşkilatçı-mücadeleci-çalışkan"

"Soylu SİYASETÇİ'dir ve başarılı bir siyasetçidir. Siyasete hasbelkader bulaşan, tepeden inme gelen, oturduğu koltukla bu vasfı kazanan biri değildir. Siyasetin her kademesinde bulunmak, en alt basamakları tırmanarak yükselmek ayrı bir siyasi tecrübedir. Bu tür uzun yıllara sari siyasi yaşamların her anı mercek altında olur.

Soylu TEŞKİLATÇI'dır. Bir siyasi hareketin ve örgütün parçası, sürükleyicisi, aktörü olmak insanlarla sıkı ilişki içinde olmayı gerektirir. Bu ise vefa, kadirşinaslık, sıkı ilişki, samimi diyalog ve ekip adamı olmakla mümkündür. Yol arkadaşlığına önem vermek ayrı bir meziyettir.

Soylu MÜCADELECİ'dir. Devlet-memleket meselelerinde de siyasi süreçlerde de mücadele adamı olmak siyasi ikballe değil dava adamlığıyla, azim ve fedakarlıkla alakalıdır. Türkiye'de siyasete soyunmak mücadeleye soyunmaktır. Defosu olanlar ne mücadele edebilirler ne siyasette uzun soluklu olabilirler.

Soylu, ÇALIŞKAN'dır. Tembel adamdan ne siyasetçi ne devlet adamı olur. Genel Merkez ve Bakanlık görevleri Soylu'nun yüksek performans ve gayretini ortaya koymuştur.

Siyasetçileri bir sözle, bir olayla, bir anla tanımlamak ne kadar yanlışsa bir takım iddia ve söylentilerle mahkum etmeye çalışmak da yanlıştır.

Eğer siyaset bu tür yaklaşımlara kurban edilirse veya indirgemeci yaklaşımlarla ele alınırsa siyaset kurumu bir bütün olarak kaybeder.

Siyasetçileri değersizleştirme operasyonları siyaseti değerleştirir ki bunun demokrasimize bir faydası yoktur."