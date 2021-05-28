Korkut Eken'den 'Atilla Peker' sorusuna dikkat çeken yanıt

KKTC'de gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarda adı geçen emekli yarbay Korkut Eken görev nedeniyle Ada'ya gittiğini söylemiş ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in de yanında olduğunu kabul etmişti. Eken, konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 1996 yılında KKTC'de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddialar bir anda gündeme oturmuş ve tüm gözler iddialarda adı geçen isimlere çevrilmişti.

Peker'in iddiasına göre; kardeşi Atilla Peker de o dönem Korkut Eken'le birlikteydi. Konuyla ilgili günler sonra sessizliğini bozan Korkut Eken, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Atilla Peker'le ilgili iddiaları doğrularken, "PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik inceleme yaptım. Her ihtimale karşı Atilla Peker'le gittim" demişti. Eken cinayetle ilgili ise, "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok." ifadelerini kullanmıştı.

"Atilla Peker hangi sıfatla oradaydı?" sorusuna yanıt vermedi

Açıklamaların ardından tüm Türkiye, Atilla Peker'in hangi sıfatla orada olduğunu merak ederken Korkut Eken bir kez daha konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre Eken soruya, "Bu konuda söyleyeceğimi söyledim, başka da konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok" şeklinde yanıt verdi.

Peker'in iddiası

Sedat Peker, 1996’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT’çi emekli yarbay Korkut Eken’le ilgili iddialarda bulunmuştu. “Adalı cinayeti için kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker’i önerdiğini” iddia eden Peker, daha sonra Adalı’nın başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü öne sürüp Korkut Eken’i adres göstermişti

Atilla Peker ne söylemişti?

Peker’in kardeşi Atilla Peker savcılığa verdiği dilekçede, gazeteci Adalı’yı öldürmek için Korkut Eken’le Kıbrıs’a gittiklerini öne sürdü: “Korkut Eken ile THY’nin tarifeli uçağı ile Kıbrıs’a gittik. Korkut Eken bana ‘JERIKO’ bir silah verdi ve belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik. Kıbrıs’ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken, ‘Uzi’ marka bir silahı bana verdi, susturucunun nasıl sökülüp takılacağını öğretti. Beyaz Renault Toros marka araçla Kutlu Adalı isimli şahsın evinin çevresinde keşif yaptık. Daha sonraki süreçte İstanbul’da bir otelde Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğu odada Korkut Eken ile görüştüm. Bana hitaben gülerek, ‘Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun’ dedi.”