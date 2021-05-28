Başakşehir Diego Costa'nın peşinde! İlk temas kuruldu

Başakşehir, dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde. Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı.

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Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, çok ses getirecek bir transferle tüm kulüplere "Yeniden ayağa kalktık" mesajı verecek. Turuncu-lacivertlilerin bomba planı hazır.

Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak

Sabah gazetesinin haberine göre; Başakşehir, dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde. Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı. Başakşehir, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak.

Kararını vermedi

Diego Costa şu anda serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinde atacağı yeni adımın kararını vermedi. Başakşehir, Diego Costa için en ciddi adaylardan biri.

Beşiktaş da peşinde

Fanatik'te yer alan diğer bilgiye göre; Diego Costa, Beşiktaş ile temaslara başladı. Yıllık 4 milyon Euro ve 2 milyon imza parası isteyen Costa, bu rakamın yarısını kabul ederse sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında orta yol bulunmaya çalışılıyor.