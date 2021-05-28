Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Planlar altüst oldu

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi. Mısırlı oyuncunun ülkesiyle Tokyo Olimpiyatları'na katılması sebebiyle oynanacak olan ilk Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

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UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal kazandı ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için 3 ön eleme oynaması kesinleşti. Sarı-kırmızılılar ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz'da çıkacak. Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterecek Mostafa Mohamed, bu kritik maçı ve rövanşını kaçıracak. 23 yaşındaki forvet, 22-28 Temmuz tarihleri arasında İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek ve Galatasaray'ın ön elemesinde forma giyemeyecek.

Sabah gazetesinin haberine göre; 19 Haziran'da yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası öncesi transfer süreci daha kritik hale gelirken, listeyi kimlerin oluşturacağı henüz bilinmiyor. 12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor.

Şu an mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor: Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Luyindama, Marcao, Ozornwafor, Yedlin, Taylan, Emre Kılınç, Kerem, Oğulcan, Feghouli, Babel, Falcao, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne. Yeni transferler: Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk. Sözleşmesi bitenler: Gedson, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi, Etebo, Arda Turan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener Özbayraklı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.