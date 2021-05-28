Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer planı ortaya çıktı

Emre Belözoğlu yönetiminde sezonu açacak Fenerbahçe'de stoper, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferleri yapılacak. Edin Dzeko yeniden listeye girdi! İşte Fenerbahçe'de gidenler ve gelmesi muhtemel isimler...

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Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı! Hem kalede hem savunmada hem hücum bölgesinde birçok değişiklik yaşanacak. Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün futbolu bırakması bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; 40 yaşındaki çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, her bölgeye yapılacak takviyeler için listesini hazırladı. Fenerbahçe'de sezonun en büyük iki soru işareti ortadan kalktı. İlk olarak Ali Koç, başkan adaylığını açıkladı.

Emre ile yola devam

Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Başkan Koç önceki gece Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir grup üye ile bir araya geldi. Bu sohbette, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edeceklerini anlattı. Genç teknik adam en az 1 yıl daha takımın başında yer alacak. Fenerbahçe böylelikle Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transferdeki çalışmalarını büyük bir hızla sürdürebilecek.

Harun ile yollar ayrılıyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planı: Harun Tekin ile devam etmeyi düşünmeyen kulüp, Berke Özer ile yeni sözleme imzalamak istiyor. Berke de giderse mutlaka alternatif bir kaleci alınacak. Kayserili Doğan Alemdar adaylardan biri.

İlk aday Alanya'dan Steven Caulker

Serdar Aziz, Tisserand, Lemos üçlüsünden memnun olmayan Emre Belözoğlu, Szalai'nin yanına bir stoper alacak. İlk aday Alanya'dan Steven Caulker... Caulker, Alanyaspor ile sözleşmesini uzatmamıştı. Beşiktaş'ın da istediği deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı lacivertliler bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Wolfsburg'dan Anthony Brooks ise Szalai'nin satılması halinde alternatif olarak listede.

Dorukhan'ın son kararı bekleniyor

Orta alanda İsmail Yüksek kiradan dönecek. Ayrıca altyapıdan 16 yaşındaki Arda Güler, A takım planlamasında yer alıyor. Dorukhan'ın son kararını bekleyen sarı-lacivertliler, Sosa ve Gustavo'nun durumuna göre o bölgeye farklı bir takviye yapabilir.

Kanat için iki isim gündemde

Kanatlarda ilk plan olan Edin Visca Başakşehir'de kalıyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool'da forma şansı bulamayan Shaqiri'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istiyor. Kanat bölgesi için çok fazla alternatif var.

Bek bölgeleri

Sağ bek için Rosier, sol bek için Umut Meraş'ın durumu takip ediliyor. Gökhan büyük ihtimalle futbolu bırakacak. Novak ise yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla gözden düştü.

Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi

En büyük soru işareti ise santrfor bölgesinde. Durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçtiğimiz sezonlarda da temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti.