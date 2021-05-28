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Ankara'da doktora bıçaklı saldırı! Fahrettin Koca duyurdu

Demirören Haber Ajansı
Ankara'da doktora bıçaklı saldırı! Fahrettin Koca duyurdu

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Ertan İskender, bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" açıklamasında bulundu.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ertan İskender, poliklinikte uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. 

Saldırgan gözaltında
Bıçaklı saldırgan Bayram N. hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi. 

Fahrettin Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" bilgisini paylaştı.

"Ameliyatı başarıyla tamamlandı"
Bakan Koca, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İskender'in ameliyatının başarıyla tamamlandığını belirterek, "Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet" ifadesini kullandı.

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