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İstanbul Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) hayatını kaybetti. Genç kadının düşme nedeni henüz belirlenemezken; polis, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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İSTANBUL Galata Kulesi'nde meydana gelen olayda; kuleyi gezen Hilal Yağmur (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cenazenin 20 metre yakınında kutlama

Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemeler sürerken; olay yerine 20 metre uzaklıkta ise bir evlenme teklifi kutlaması yaşandı. Genç bir kadının kuleden atlayarak yaşamına son verdiğinden habersiz olan gençlerin konfeti ve balonlar eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama polisin uyarısının ardından sona erdirildi.

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