Türkiye 27 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 219 bin 465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, can kaybı 46 bin 970 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Mayıs 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 219 bin 465 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 673 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 183 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e çıktı.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970, ağır hasta sayısı 1504 oldu.