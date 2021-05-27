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İstanbul Taksim'de asansörde mahsur kalan kadınlar yaklaşık 3 saatte kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı
İstanbul Taksim'de asansörde mahsur kalan kadınlar yaklaşık 3 saatte kurtarıldı

İSTANBUL Taksim-Kabataş füniküler hattındaki asansörde kalan iki kadın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

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İSTANBUL Taksim-Kabataş füniküler hattının Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması sonucu iki kadın asansörde kaldı. Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu.

Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için İstanbul İtfaiyesi 'caraskal' adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından iki kadın asansörden çıkarıldı.

Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.

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