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Beşiktaş eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

Anadolu Ajansı
Beşiktaş eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti.

Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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