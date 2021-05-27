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HDP'li 11 isim için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

HDP'li 11 isim için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

10 HDP'li ve 1 Bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.

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Adalet Bakanlığı, 1'i Bağımsız 10'u HDP'li milletvekillerine ait olmak üzere 11 yeni fezlekeyi hazırladı.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.

Fezlekeler komisyonda kabul edildikten sonra Genel Kurul'da oylanacak.

Fezleke hazırlanan milletvekilleri 
Hakkında fezleke hazırlanan milletvekillerinin isimleri şöyle:

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Muş Milletvekili Mensur Işık, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun.

Dosya sayısı 1362'ye çıktı 
Mecli̇s'teki̇ dokunulmazlık dosyası sayısı da böyleli̇kle 1362'ye çıkmış oldu.

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