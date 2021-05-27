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İzmir'de marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Gözaltına alındı, ilk ifadesi ortaya çıktı

 İZMİR'in Buca ilçesindeki markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. (29), polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinde dolandığı görüldü.

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İzmir'de H.K., alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir anlık hevesmiş!

Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

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