BIST 1.415
DOLAR 8,50
EURO 10,39
ALTIN 516,38
HABER /  GÜNCEL

KPSS başvuru ücreti 2021 kaç para hangi bankaya ödenecek?

KPSS başvuru ücreti 2021 kaç para hangi bankaya ödenecek?

KPSS 2021 başvuruları için geri sayım başladı. 2021 KPSS başvuruları yarın yani 28 Mayıs'ta başlayacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

Abone ol

Memurluk hayali kuran binlerce vatandaş için heyecanlı KPSS 2021 maratonu başlıyor. KPSS 2021 başvuruları yarın yani 28 Mayıs'ta başlayacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuruları 14 Haziran'da sona erecek. KPSS 2021 sınavı ise 1 Ağustos'ta yapılacak. KPSS başvuru ücreti hakkında ise henüz bir açıklama yok. 

KPSS başvuru tarihleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar: 2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2021 KPSS sınav tarihleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de yerli aşı çalışmaları yapılan merkezde şok eden hırsızlık! 4 saat sonra...
Juventus, Massimiliano Allegri ile anlaştı!
İzmir'de sıfır araç almıştı yıkarken fark etti! Görünce şaştı kaldı
11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Dehşet anları görüntülendi! 6 katlı binanın çatısından atlayan İrem hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası
İzmir'de vatandaştan Ali Babacan’a “Davanı sattın” tepkisi!
Bursa'da sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bakan Ziya Selçuk'la görüşen Aliyev: Bu konuda Türkiye'nin desteğini istiyoruz
Elazığ'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Yorumlar