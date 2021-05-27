BIST 1.415
DOLAR 8,50
EURO 10,39
ALTIN 516,38
HABER /  SAĞLIK

Kayseri'de yerli aşı çalışmaları yapılan merkezde şok eden hırsızlık! 4 saat sonra...

Kayseri'de yerli aşı çalışmaları yapılan merkezde şok eden hırsızlık! 4 saat sonra...

KAYSERİ'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden (ERAGEM) 4 dizüstü bilgisayar çalındı.

Abone ol

Olay, pazar günü, yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü ERÜ kampüsündeki ERAGEM’de meydana geldi. Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Juventus, Massimiliano Allegri ile anlaştı!
Iğdır'da vahşet! Apartmanın bodrum katında bulunan sandıktan kadın cesedi çıktı
11 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Telafi eğitimi takvimi 2021-2022 MEB hangi sınıflar katılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası
İzmir'de vatandaştan Ali Babacan’a “Davanı sattın” tepkisi!
Bursa'da sitenin bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bakan Ziya Selçuk'la görüşen Aliyev: Bu konuda Türkiye'nin desteğini istiyoruz
Elazığ'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Eylül-ekim aylarında maskeleri çıkartabiliriz
Yorumlar 2 yorum