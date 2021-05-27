Juventus, Massimiliano Allegri ile anlaştı!

Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri, Torino devine geri dönüyor.

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Goal ve İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalyan devi Juventus, Andrea Pirlo'nun yerine Massimiliano Allegri'yi getirme kararı aldı. Taraflar bu sabah bir araya geldi ve sözlü anlaşma sağlandı. 24 saat içinde resmi açıklama bekleniyor.

Kötü sonuçların ardından ligi dördüncü sırada bitiren ve son hafta Şampiyonlar Ligi bileti alan Juventus'ta Andrea Pirlo ile yollar ayrılacak. Massimiliano Allegri'nin kısa süre içinde Juventus'un başına geçmesi bekleniyor.

2014-2019 yılları arasında Juventus'u çalıştıran Allegri görevi bıraktıktan sonra hiçbir takımda görev yapmadı. Juventus ise Allegri'nin ayrılığından sonra önce Maurizio Sarri'yi, ardından da Andrea Pirlo'yu göreve getirmişti.