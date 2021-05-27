Telafi eğitimi takvimi 2021-2022 MEB hangi sınıflar katılacak?

Büyük ve kapsamlı bir telafi sürecine gireceğiz diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk veli ve öğrencileri heyecanlandırdı. Peki 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak olan telafi eğitimi nedir, hangi sınıfları kapsayacak ve telafi eğitime katılmak zorunlu mu olacak?

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimi hakkında önemli bilgiler verdi. Normalleşme takvimi kapsamında 8. ve 12. sınıflar hariç eğitim uzaktan devam ediyor. Aşılamanın hızlanması ile birlikte 1 Haziran sonrasında yüz yüze eğitim için hazırlıklar başlayacak. MEB'in son açıklamasına göre kapsamlı bir telafi süreci başlayacak. 2022 eğitim yılını da kapsayacak olan telafi eğitimi süreci ilerleyen günlerde netleşecek. Veli ve öğrencileri heyecanlandıran bu açıklama sonrasında telafi eğitimi ne zaman başlar, katılmak zorunlu mu ve hangi sınıflar girecek soruları da merak edildi.

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Okullar ne zaman açılacak: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için temkinli bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan MEB, önümüzdeki günlerde 31 Mayıs’ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı’nda okullarla ilgili alacağı kararı açıklayacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk öğrenciler için bu yıl dönemin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

2 Temmuz tarihine kadar tam zamanlı olmasa da İlkokul, ortaokul ve liselerin belirli kademelerinde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada “Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.” ifadelerini kullandı.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. 1 Haziran’a Kadar Uzaktan Eğitim Devam Edecek! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçildiği bilgisi paylaşıldı. Diğer kademelerdeki resmi ve özel örgün ve yaygın tüm ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.