Karneler verilecek mi 2021 karneler yüz yüze mi verilecek?

Normalleşme takvimi ile birlikte 8. ve 12. sınıflar yeniden yüz yüze eğitime başladı. Ara tatilin olmayacağı 2020-2021 eğitim yılı 2 Temmuz cuma günü sona erecek. Peki karneler ne zaman verilecek, karneler yüz yüze mi verilecek?

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Normalleşme takvimi kapsamında 8. ve 12. sınıflar hariç eğitim uzaktan devam ediyor. 2020-2021 eğitim yılı ise 2 Temmuz'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Eğitim yılının bitmesine sayılı günler kala öğrenciler karneler verilecek mi, ne zaman karneler verilecek ve karneler yüz yüze mi verilecek sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman açılacak: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve ailelerin sağlığını tehlikeye atmamak için temkinli bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olan MEB, önümüzdeki günlerde 31 Mayıs’ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı’nda okullarla ilgili alacağı kararı açıklayacak. MEB Bakanı Ziya Selçuk öğrenciler için bu yıl dönemin 2 Temmuz tarihinde sona ereceğini duyurmuştu.

2 Temmuz tarihine kadar tam zamanlı olmasa da İlkokul, ortaokul ve liselerin belirli kademelerinde 1 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada “Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık. Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.” ifadelerini kullandı.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. 1 Haziran’a Kadar Uzaktan Eğitim Devam Edecek! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrenciler, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçildiği bilgisi paylaşıldı. Diğer kademelerdeki resmi ve özel örgün ve yaygın tüm ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.

Okullar ne zaman kapanacak: MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.

2021 sınav tarihleri:

2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleşecek.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran’da olacak.