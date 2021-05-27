KPSS başvuru 2021 ekranı KPSS başvurusu yapma sayfası

KPSS 2021 başvuruları için geri sayım başladı. 2021 KPSS başvuruları yarın yani 28 Mayıs'ta başlayacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

Abone ol

Memurluk hayali kuran binlerce vatandaş için heyecanlı KPSS 2021 maratonu başlıyor. KPSS 2021 başvuruları yarın yani 28 Mayıs'ta başlayacak. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuruları 14 Haziran'da sona erecek. KPSS 2021 sınavı ise 1 Ağustos'ta yapılacak. KPSS başvuru ücreti hakkında ise henüz bir açıklama yok.

KPSS başvuru tarihleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar: 2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2021 KPSS sınav tarihleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.



KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.