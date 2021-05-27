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Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemin ilk sıralarından inmeyen Sedat Peker için yakalama kararı çıkardı. 

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği Sedat Peker yakalama kararı çıkardı. Savcılıktan yapılan açıklamada Peker'in yurtdışında olmasının göz önünde bulundurulduğu bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir."

Ne olmuştu?

Sedat Peker sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hükümet üyeleri başta olmak üzere bir dizi operasyon çekmişti.

Peker'in videolarında ismi geçenlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 

Peker'in iddiaları ve kardeşi Atilla Peker'in savcılığa verdiği yazılı ifade üzerine KKTC'li gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni soruşturma başlatıldı. 

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