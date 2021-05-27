Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol yok diye üzerine beton dökülen kuşulardan petrol üretilmeye başlandığını belirterek, "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsinin de hedefe konularak saldırıya maruz bırakıldığını söyledi.

"İnşallah ekonomide bu yılla birlikte ciddi bir toparlanma bekliyoruz." diyen Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." dedi.

Bakan Dönmez'den açıklama

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.